حقائق في دقائق: أدلة حسية على إرهاب طهران

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مرت الوفود المتقاطرة إلى مطار جدة للمشاركة في قمم مكة الثلاث على معرض حقائق في دقائق، ليروا بأم العين أدلة على إرهاب إيران بتسليحها الحوثيين ليستهدفوا أراضي المملكة.

"الخليج 365" من بيروت: في مواكبة لقمم مكة الثلاث، أقيم الأربعاء على أرض مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة معرض عُرضت فيه عدة عسكرية إيرانية أرسلت إلى حوثيي اليمن لتهديد السعودية والاعتداء على حرمة أراضيها. وما هذه الأسلحة إلا الأدلة إضافية على تورط النظام الإيراني في الممارسات الإرهابية ضد دول الخليج العربي.

قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن معرض "حقائق في دقائق" يضم صاروخًا بالستيًا إيرانيًا من نوع "قيام" أطلقه الحوثيون على العاصمة السعودية الرياض في 25 مارس 2018، وصاروخًا آخر من النوع نفسه أطلقه أعوان إيران على مكة المكرمة في عام 2016، وطائرة إيرانية من دون طيار من نوع "أبابيل/قاصف"، وطائرة أخرى من دون طيار إيرانية من نوع "راصد"، وقاذفات "آر بي جي" من صنع إيراني، ومضاد للدروع إيراني الصنع من نوع "دهلوي"، ومنظار بصري إيراني الصنع، إلى جانب زورق مفخخ مسير عن بعد مصنع بتقنية إيرانية.

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أما الهدف من هذا المعرض تسليط الضوء أمام الضيوف على ممارسات وجرائم الحوثي المدعوم من إيران، وما يحتويه من أدلة توثق إستهدافهم أراضي المملكة، وتسليط الضوء على خطر وتهديد النظام الإيراني للأمن العربي والإسلامي.