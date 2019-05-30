رئيس الوزراء القطري يصل الى السعودية

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مكة المكرمة: وصل رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني الخميس الى جدة للمشاركة في ثلاث قمم حول التوتر الاقليمي، في زيارة هي الاولى التي يقوم بها مسؤول قطري للسعودية منذ الازمة التي اندلعت في الخليج العام 2017.

وقالت وكالة الانباء القطرية الرسمية إن مسؤولين سعوديين كبارا كانوا في استقبال الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني الذي يشغل ايضا منصب وزير الداخلية.