كوشنير في القدس لإجراء محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين

وصل مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنير إلى إسرائيل، اليوم، في محطة جديدة من جولة شرق أوسطية، بحسب متحدثة باسم السفارة الأمريكية في القدس؛ يتوقع أن تركز على خطة السلام الأمريكية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني المتوقع الإعلان عنها الشهر المقبل.
ومن المتوقع أن يلتقي كوشنير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل جدول أعمال الزيارة.
وأكدت المتحدثة وصول مستشار ترامب بعد زيارتين قصيرتين إلى كل من المغرب والأردن.
ويرافق كوشنير في جولته الشرق أوسطية، مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات، والممثل الأمريكي الخاص بإيران براين هوك؛ الذي يوصف بأنه المهندس الرئيسي لخطة السلام المزمع الكشف عنها.
وتأخر الإعلان عن خطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية بسبب الانتخابات الإسرائيلية في التاسع من أبريل، وقد تواجه الخطة مزيدا من الإرجاء بسبب التطورات على الساحة السياسية الإسرائيلية.
ووافق الكنيست الإسرائيلي مساء أول أمس الأربعاء، على حلّ نفسه وإجراء انتخابات تشريعيّة جديدة في 17 سبتمبر، في سابقة في تاريخ "الدولة العبريّة" التي لم يسبق أن حلّ أيّ من برلماناتها نفسه بعد أقلّ من شهرين على انتخابه.
وجاء ذلك بعد انتهاء المهلة المحدّدة لنتانياهو لتشكيل حكومة، وفشله في التوصل الى ائتلاف مع الأحزاب الممثلة في الكنيست.
وستجري إسرائيل انتخابات عامة جديدة في سبتمبر. وينظر إلى خطة السلام على نطاق واسع باعتبارها قضية حساسة للغاية لا يمكن طرحها في الحملات الانتخابية.
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