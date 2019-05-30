أمير الكويت يصل إلى السعودية للمشاركة في قمم مكة الثلاث

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وصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى جدة؛ للمشاركة في قمم مكة الثلاث، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وتوجه أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمي المرافق له، اليوم، إلى المملكة العربية السعودية؛ لرئاسة وفد الكويت في القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة العربية الطارئة، والدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والمقرر عقدها في مدينة مكة المكرمة.

ويضم وفد الكويت الرسمي عددًا من المسؤولين أبرزهم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية صباح الخالد الحمد الصباح، وزير المالية الدكتور نايف فلاح الحجرف، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد علي الشعلة، وكيل الديوان الأميري مدير مكتب أمير الكويت أحمد فهد الفهد.

كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دعا إلى عقد القمم الثلاث بمكة المكرمة؛ لبحث تطورات الأوضاع المتوترة في المنطقة.