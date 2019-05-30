في الطريق إلى مكة.. البرهان ينزع البزة العسكرية (صور)

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti

وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان بلباس مدني إلى مطار جدة للمشاركة في أعمال القمتين العربية الطارئة والإسلامية في دورتها 14 بمكة المكرمة. © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti

واستقبل البرهان في مطار جدة الدولي من طرف الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبد الله عبد الرحمن عالم، وأمين محافظة جدة صالح التركي، وآخرين. © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti

وقد يكون وصول رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان إلى السعودية بلباس مدني، إشارة إلى قرب الانتقال إلى الحكم المدني واستعادة الاستقرار في هذا البلد العربي بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti

المصدر: RT