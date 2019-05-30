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الداخلية الكويتية ترحل وافدا عربيا سرب معلومات أمنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت القوات الأمنية الكويتية القبض على وافد عربي يعمل ضمن كوادر وزارة الداخلية، لتسريبه معلومات أمنية، ورحلته من البلاد، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

 

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أنه "تعقيبا على تسريب أمر عمليات بحجز أحد قطاعات الوزارة حجزا كليا على مواقع التواصل الاجتماعي، قامت الأجهزة الأمنية المختصة بضبط من قام بعملية التسريب".

 

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وأضافت في بيان نشرته على موقع "تويتر" يوم الأربعاء، أن المعني مقيم من جنسية عربية يعمل في وزارة الداخلية، دون أن تكشف عن بلده الأصلي.

 

وأضافت الوزارة أن المتهم أقر واعترف بارتكابه الفعل، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإنهاء عقد عمله وترحيله من البلاد.

 

من المهم الإشارة إلى أن تعميما يخص حجز قطاع الأمن العام تم تداوله مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي بالكويت.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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