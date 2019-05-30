شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يصل السعودية بملابس الإحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل ملك الأردن عبد الله الثاني إلى السعودية، اليوم الخميس، على رأس وفد بلاده المشارك في أعمال القمتين العربية الطارئة، والدورية الـ 14 لمنظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

واستقبل العاهل الأردني لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، من طرف الأمير خالد الفيصل مستشار الملك سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود سفير السعودية في الأردن.