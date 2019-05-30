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الأمم المتحدة تجلى لاجئين أفارقة من ليبيا إلى إيطاليا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن 149 مهاجرا أفريقيا فى ليبيا جرى إجلاؤهم إلى إيطاليا اليوم الخميس ودعت المزيد من الدول لمساعدة الناس على الهرب من الأوضاع المتردية فى طرابلس فى ظل المعارك المستمرة منذ شهرين.

 

وقالت المفوضية فى بيان إن 149 لاجئا وطالبا للجوء نقلوا جوا إلى روما وإن كثيرا منهم يعانى من سوء التغذية ويحتاج للرعاية الطبية بعد احتجازهم فى طرابلس ،واللاجئون من إريتريا والصومال والسودان وإثيوبيا.

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وأضافت أن المجموعة شملت 65 طفلا بينهم 13 رضيعا ،وذكرت المفوضية أن هذه المجموعة تأتى بعد نقل 62 سوريا وأفريقيا فى وقت سابق هذا الأسبوع إلى تيميسوارا فى رومانيا حيث يتلقون العلاج قبل الذهاب إلى النرويج.

 

وقال البيان إنه جرى إجلاء أكثر من ألف لاجئ ومهاجر أو إعادة توطينهم خارج ليبيا حتى الآن هذا العام. وأعاد خفر السواحل الليبى نحو 1200 آخرين إلى البلد فى مايو بعد إنقاذهم أو اعتراض طريقهم أثناء محاولتهم الهرب فى قوارب.

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