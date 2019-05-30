شاهد.. محمد عبده في مقهى عهود

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

“في يدي شوقا إلى فنجانها”.. هكذا شداها الفنان محمد عبده بأغنيته في المقهى، حتى استوحت الفنانة التشكيلية السعودية عهود العبدالله لوحتها الفريده لـ”أبوعبدالرحمن” وهي تعتبر أكبر لوحة رسمت لفنان العرب “بالقهوة” والتي بلغ حجمها ما يقارب الثلاثة أمتار قدمتها له في الحفل السنوي الذي يقيمه الدكتور محمد الحميدي في خيمته الرمضانية.

وأعرب فنان العرب عن سعادته بهذه المفاجأه الرائعة والتي أبهرت الحضور أيضًا والتقطو معها الصور.

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وذكرت “العبدالله”، أن هذه اللوحه نفذت في 25 يومًا لصعوبة التعامل مع القهوة في تدرجات اللون ولكن زال تعب هذه الأيام حينما رأت ابتسامة محمد عبده وهو سعيد بهذا العمل الفني وقبوله.

يذكر أن عهود العبدالله، تعرف بـ”رسامة الوطن” وهي اليوم تقدم لوحة لفنان قدم و مازال يقدم الكثير لهذا الوطن بفنه الراقي.