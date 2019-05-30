واشنطن تجدّد التهديد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك، اليوم الخميس، إّن بلاده سترد باستخدام القوة العسكرية إذا هاجمت إيران مصالحها، وذلك في وقت يجتمع فيه الزعماء العرب في السعودية لمناقشة ما يرونه تهديدًا من طهران مع تصاعد حدة التوتر بالمنطقة.

وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة "رويترز"، أنّ الإجراءات التي اتخذت حتى في منطقة الخليج، والتي تشمل إعادة نشر عتاد عسكري، كان لها تأثير الردع المطلوب على حسابات المخاطر التي أجراها النظام الإيراني.

وأرسل الجيش الأمريكي، قواتٍ بما في ذلك حاملة طائرات وقاذفات قنابل من طراز بي 52، إلى الشرق الأوسط، في خطوة قال مسؤولون أمريكيون إنها اتخذت لمواجهة "مؤشرات واضحة" على تهديدات إيران للقوات الأمريكية في المنطقة.

وكان هوك يتحدث للصحفيين عبر الهاتف قبل قمتين طارئتين للزعماء العرب، تستضيفهما مدينة مكة السعودية اليوم لمناقشة ضربات بطائرات مسيرة على محطتين لضخ النفط في المملكة وهجوم استهدف أربع سفن بينها ناقلتا نفط سعوديتان قبالة ساحل الإمارات

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وتتبع الولايات المتحدة ما تسميه "حملة ضغط قصوى" من العقوبات على إيران لخفض إيراداتها من النفط والأنشطة الاقتصادية الأخرى، وذلك في محاولة لكبح ما تعتبره سياسات تخريبية تمارسها طهران في المنطقة.

وردًا على سؤال حول استيراد الصين والهند للنفط الإيراني وما إذا كان من الممكن لهما الاستمرار في استيراد كميات صغيرة، قال هوك إنّه لن تكون هناك استثناءات أخرى من العقوبات على واردات إيران النفطية.

وتابع: "لن يتم منح المزيد من الإعفاءات النفطية.. أي نفط تستورده أي دولة بعد فترة الإعفاء التي امتدت من نوفمبر العام الماضي وحتى مايو يخضع للعقوبات".