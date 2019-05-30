رئيس قبرص يكشف: الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ تدابير ضد تركيا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعرب رئيس قبرص نيكوس أناستياسياديس، اليوم الخميس، عن رضاه حول استمرار تضامن أوروبا مع بلاده، مشيرًا إلى أنّه يأمل في أن تمتنع تركيا عن أي استفزازات أخرى في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص لتجنب التدابير المتخذة ضدها.

ونقلت وكالة الأنباء القبرصية عن أناستاسياديس قوله، تعليقًا على تقرير المفوضية الأوروبية حول تركيا، إنَّ وزارة الخارجية قدمت التعليقات اللازمة على التقرير، وأعرب عن ارتياحه لحقيقة أن أوروبا لا تزال تقف متضامنة مع قبرص.

وأضاف: "على أي حال، ما أعرفه هو أن الاتحاد الأوروبي يراقب تركيا، وأنه إن استدعت الحاجة إلى اتخاذ تدابير، فسوف يتم اتخاذها".

وكانت تركيا قد أصدرت إشعارًا بحريًّا، أعلنت فيه عن عزمها بدء التنقيب قبالة سواحل قبرص حتى الثالث من سبتمبر.

وتمركزت سفينة الحفر التركية "فاتح" على بعد 40 ميلًا بحريًّا تقريبًا إلى الغرب من شبه جزيرة أكاماس و83 ميلًا بحريًّا من السواحل التركية، وتقع المنطقة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص.