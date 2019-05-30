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اليابان تبلغ روسيا رفض تواجدها العسكري في الجزر المتنازع عليها

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اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أبلغ وزير الخارجية الياباني تارو‭‭ ‬‬كونو، نظيره الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، في اجتماع بطوكيو، أنّ طوكيو لا يمكن أن تقبل التواجد العسكري الروسي المتزايد في سلسلة جزر متنازع عليها بالمحيط الهادي.

 

وتسيطر موسكو على الجزر، التي تعرف في اليابان بالأراضي الشمالية وفي روسيا بجزر كوريل الجنوبية، منذ الحرب العالمية الثانية وهي سبب عدم إنهاء البلدين رسميا حالة العداء القائمة منذ الحرب.

 

وفي اجتماع اثنين زائد اثنين إلى جانب وزير الدفاع الياباني تاكيشي أيوايا ونظيره الروسي سيرجي شويجو، قال كونو - بحسب وكالة "رويترز" - إنّ اليابان لا يمكن أن تقبل التواجد العسكري الروسي المتزايد في الجزر المتنازع عليها.

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يأتي هذا فيما صرّح لافروف بأنّ روسيا لا تجري عملياتها العسكرية إلا على أراضيها الواقعة تحت سيادتها.

 

وعقد الاجتماع للتحضير للاجتماع الثنائي المقبل بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد الشهر المقبل في أوساكا.

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