اليابان تبلغ روسيا رفض تواجدها العسكري في الجزر المتنازع عليها

وفي اجتماع اثنين زائد اثنين إلى جانب وزير الدفاع الياباني تاكيشي أيوايا ونظيره الروسي سيرجي شويجو، قال كونو - بحسب وكالة "رويترز" - إنّ اليابان لا يمكن أن تقبل التواجد العسكري الروسي المتزايد في الجزر المتنازع عليها.
وعقد الاجتماع للتحضير للاجتماع الثنائي المقبل بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد الشهر المقبل في أوساكا.
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