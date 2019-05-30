"قمم مكة" في صحافة الخليج: تعزيز الإستقرار بكسر شوكة إيران

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



أجمعت افتتاحيات الصحف الخليجية اليوم على أهمية القمم المنعقدة في مكة المكرمة، لتوحيد الصف العربي بوجه الغطرسة الإيرانية، وعلى أن لا استقرار في المنطقة إلا بكسر شوكة النظام الإيراني.

دبي: من طبيعة الأشياء أن تكون قمم مكة المكرمة الثلاثة المنعقدة في غضون ثلاثة ايام مالئة الدنيا وشاغلة الناس أجمعين، لما يعلق العرب والمسلمون على مقررات "مكة" من آمال، في خضم توتر عالي الحدة في الخليج العربي، بعد الانتهاكات الإيرانية بحق السعودية والإمارات، وبعد تهديد النظام الإيراني جديًا بإقفال مضيق هرمز الحيوي في وجه التجارة النفطية الدولية.



تعزيز الاستقرار

تتجه الأنظار اليوم إلى مكة المكرمة. هكذا افتتحت "الرياض" السعودية نسختها اليوم، حيث تعقد أعمال القمتين الطارئتين الخليجية والعربية اللتين دعا إلى عقدهما الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والقمة الإسلامية الاعتيادية لمنظمة التعاون الإسلامي، للتشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والدول الإسلامية، "في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة خاصة في ظل الهجوم على السفن التجارية في الخليج العربي، وما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني من الهجوم على محطتي ضخ نفطيتين بالمملكة، والتداعيات الخطيرة لذلك الهجوم على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية، والحاجة الملحة لمواجهة التحديات والأزمات لتعزيز التضامن الخليجي والعربي والإسلامي في وقت تمر الأمة فيه بمرحلة دقيقة وحساسة".

أضافت الرياض في افتتاحيتها: "الحرص على انعقاد القمم الثلاث يجسد تطلعات الشعوب الخليجية والعربية والإسلامية نحو التضامن والوحدة وجمع كلمة المسلمين، وتوحيد صفوفهم، والمملكة تتبنى كل ما من شأنه تعزيز الروابـط بين الشعوب، وقضايا المنطقة، وتحقيق وحدة الكلمة هو الهم الكبير لحكومة المملكة على مر تاريخها، والمملكة تدرك حساسية الحالة التي تشهدها منطقة الخليج العربي، وخطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة بسبب الدور الإيراني التخريبي الذي يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار، ويحاول جر المنطقة إلى حرب طاحنة".



توحيد الصف

تتابع "الرياض": "المملكة تعتز بدورها في توحيد الصف، ومواقفها متعددة في تجسيد التضامن بين دول المنطقة والدول العربية والإسلامية، وتدعم بشكل متواصل كل ما يجمع ويوحد شمل المسلمين، وآخر ذلك تشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والذي اتخذ من الرياض غرفة عمليات مشتركة له، ولها مواقف مشهودة مع الكثير من الدول للتصدي للأحزاب والتنظيمات الإرهابية.

الأمل كبير بأن يخرج قادة الدول العربية والإسلامية بموقف ورسالة حازمة ضد النظام الإيراني المزعزع للاستقرار والداعم للإرهاب والمستمر في مواصلة سياساته العدائية ضد الدول المحيطة وإشاعة الفتن والحروب، واستهداف مصالح الدول الخليجية، وإجباره على وقف أعماله العدائية الأخرى المتمثلة في دعم القوى المتطرفة والإرهابية التي تهدد الأمن الخليجي العربي المشترك، وحمل ذلك النظام على الالتزام بمبادئ القانون الدولي ووقف تدخلاته التي جلبت الفوضى والخراب للعديد من الدول، ووصل خطر هذا النظام المنبوذ إلى مستويات يجب مواجهتها دوليًا بكل الطرق".



هنا مكة

في "عكاظ" السعودية، كتب حمود أبو طالب أن الحديث اليوم ليس عن خيال أو محاكاة لواقع افتراضي، بل عن حقيقة، عن واقع مشاهَد يراه العالم بأكمله ويتابعه على مدار الساعة من مكة المكرمة حيث بدأت مجريات حدث تأريخي بانعقاد ثلاث قمم، "إسلامية وعربية وخليجية، لكل دولة وفدها من الرسميين، إضافة إلى حضور عدد ضخم من الإعلاميين من مختلف دول العالم، أي أن المدينة مكتظة بملايين البشر في مناسبة دينية، وفي حدث سياسي كبير يتطلب إجراءات أمنية فائقة الدقة والصرامة والحزم، ولكن رغم كل ذلك الحياة تمضي كما هي، ودون تغيير بعض مسارات الطرق وزيادة الحضور الأمني الضروري في بعض المواقع لن يشاهد الموجود في مكة مظاهر غير عادية تضايق الناس وتحد من حركتهم أو تعطل مصالحهم".

أضاف: "كل شيء يسير بشكل طبيعي دون توتر أو قلق، لأن هناك عيونا ساهرة في السماء والأرض. في السماء عين الإله جل وعلا تحرس هذه البقعة الطاهرة التي تقع فيها أقدس مقدسات المسلمين، وعلى الأرض هناك دولة تشرفت بخدمة هذه المقدسات، ووضعت هذا الشرف نبراسها وأول وأهم وأجل مسؤولياتها، دولة وفرت أعلى درجات الأمن والأمان لحماية هذه المقدسات مثلما هو الحال في بقية أرجاء الوطن. عيون الأمن الساهرة على مدار الثانية بمهنية واحتراف وبراعة تجعل الطمأنينة والسلام والسكينة تحف الملايين هنا، الذين يتمتعون بخدمات لا نظير لها في جودتها وأريحيتها، تقدمها الدولة بفخر واعتزاز".



لا مستحيل

رأى حمد الكعبي، رئيس تحرير "الاتحاد" الظبيانية، أن قمت مكة الطارئتين اللتين دعا الملك سلمان بن عبدالعزيز لانعقادهما اليوم لا تنشدان المستحيل، "حين تضعان الدول العربية أمام استحقاق مواجهة التهديدات والأطماع الإيرانية في محاولات الهيمنة على القرار والأرض والمياه في المنطقة، والانفراد بتقرير مصائر دول، تحتل مقاعد في الجامعة العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية".

Advertisements

أضاف الكعبي: "إيران هي إيران، مرشدها الأعلى يتحدث عن لجان ثورية، تتابع قضايا المسلمين في العالم، بكل ما ينطوي عليه ذلك من استعلاء وأوهام، وهو يعني خريطة مذهبية، يحلم برسم حدودها وألوانها، فيما وزير خارجية طهران يجول في آسيا، محاولًا إقناع قادتها بأن الأزمة إيرانية-أميركية فقط، ولا تتعلق بالتهديد المباشر لدول عربية، والتدخل في شؤونها، ولا بإرسال الإرهابيين للاعتداء على السفن في المياه الإقليمية، ولا بتهريب الصواريخ إلى الحوثي، لاختبار مداها في السعودية، حيث أقدس بقاع الأرض، وحيث مكة المكرمة؛ المركز الروحي للمسلمين في العالم".



مرحلة دقيقة

بحسب الكعبي، إيران تعبر بدقة عن كيانيتها كدولة مذهبية تدخلية، تعتاش على سردياتها التاريخية الخاصة، "وهي بهذا المعنى لن تتوقف عن سياستها، ولا عن لجانها الثورية، ولا عن دعمها للإرهاب، وهي متمسكة بهذا الاتجاه، ويساعدها ضعف تماسك الموقف العربي وعجزه عن التصدي والحسم في كثير من الأحيان، كما تساعدها دول وأطراف عربية، بل أن بعضها يسرف في الخدمات المجانية، كما تفعل قطر.

ختم الكعبي بالقول: "القمتان في السعودية في مرحلة دقيقة، كثيفة الأجندات والترتيبات الدولية الخاصة بالمنطقة، سواء في ما يتعلق بالتنمر الإيراني، أو بالمقاربات السياسية للصراع العربي الإسرائيلي، من منظور اقتصادي، في إطار الملتقى الدولي الذي تستضيفه البحرين الشهر المقبل. ولا خيار إلا أن تتشكل جبهة عربية ضد الغطرسة الإيرانية أو أن يستعد العرب لموجات جديدة من التخريب والإرهاب، فطهران متمرسة جدًا في هذا الصدد".



مكانة رفيعة

أما في "السياسة" الكويتية، فكتب الكاتب الكويتي عبدالله السبيعي أن الدعوة التي وجهها الملك سلمان بن عبدالعزيز لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقادة الدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة جاءت مترجمةً لمكانة السعودية عند العرب، بل والمسلمين كافة. فالمملكة بما تملك من مكانة وثقل دولي واقليمي كبيرين "تعد الخيمة الكبرى للدول العربية، وخط الدفاع الأول عن أمنها وإستقرارها، وأثبت قادتها إيمانهم بهذا الدور المهم، وبأنهم أهلُ له، وحملوا على عاتقهم مسؤولية توحيد الصف والدعوة للقاء الأشقاء، ورص صفوفهم لإيقاف ما تتعرض له الأمة من مخاطر تحيق بها وتعيق نموها، خصوصًا بعد الأحداث الأخيرة والاعتداءات التي تعرضت لها الناقلات النفطية في خليج عمان في المياه المتاخمة للمنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة الإمارات، وكذلك الاعتداء على المنشآت النفطية السعودية، التي تقف وراءها إيران إضافة إلى استهداف الميليشيات الحوثية التابعة لها في اليمن مكة المكرمة بصواريخ باليستية إيرانية، بهدف تهديد أمن المملكة والأمنين الإقليمي والدولي، في انتهاك صارخ لحرمة شهر رمضان الفضيل والبلد الحرام والدم المسلم، لتنتهك بذلك كل ما هو مقدس لدى المسلمين".



داعية أمن وأمان

وبحسب السبيعي، إن هاتين القمتين ستمنعان قمة الدول الإسلامية التي ستتلوهما من الإنزلاق، وإستغلال إيران لها، وستقطعان الطريق أمام ترويجها مظلوميتها الزائفة، "وذلك سيكون عبر إعادة ترتيب البيت العربي في لقاء مكة المكرمة بين قادة دول مجلس التعاون والعالم العربي، وبناء موقف قومي تضامني موحد يضمن لدول القمتين الأمان والاستقرار، ويجابه هذه التهديدات الإقليمية".

أضاف: "المملكة كانت وما زالت داعية أمن وأمان، وحاملة رسالة سلام للعالم أجمع، لكن ذلك لا يتعارض، بأي حالٍ من الأحوال، مع حق الدفاع عن النفس والذود عن الحدود وحفظ الاستقرار في المنطقة. كما بذلت المملكة العربية السعودية طوال تاريخها الكثير…الكثير من الجهود، واتخذت العديد من المواقف الحازمة غير الملونة مع أشقائها".



خطر ظاهر شاهر

وتطرق صلاح الجودر في "الأيام" البحرينية لأعمال القمتين في مكة المكرمة، فقال إن أبرز القضايا المطروحة التصعيد الخطير من النظام الايراني الذي دفع بالمنطقة إلى حافة الصدام بسبب المفاعل النووي الإيراني، والتدخل السافر في شؤون الدول العربية، ودعم الجماعات الإرهابية، وإطلاق الصواريخ البلاستية الحوثية (إيرانية الصنع) على الأراضي السعودية، والأعمال الإرهابية ضد مضخات النفط السعودي والسفن في ميناء الفجيرة بالإمارات، والأعمال الإرهابية في البحرين.

بحسب الجودر، إن خطر المشروع الإيراني التدميري للمنطقة أصبح ظاهرًا شاهرًا للناس، "حتى أولئك الذين لا زالوا على نياتهم قد تكشفت لهم اليوم خطورة المشروع الإيراني، فإيران ومنذ سنوات وهي تخوض الحرب في المنطقة بأذرعها الإرهابية في العراق وسورية ولبنان واليمن والبحرين والسعودية والإمارات، بل وصلت تلك التنظيمات إلى أفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية كما جاء على لسان منسق مكافحة الإرهاب ناثان سيلز، وذلك لمد النفوذ الايراني الخبيث وزعزعة السلام والاستقرار الدوليين".



سفينة نجاة

رأى الجودر أن قمة مكة تأتي والمنطقة بأسرها تمر بمنعطف خطير يستوجب من الجميع تحمل مسئولياته تجاه الخطر الإيراني القادم، "وليس من دولة بإمكانها تنظيم مثل هذه القمة بحجم المملكة العربية السعودية، فقد تحملت السعودية عبر تاريخها الطويل مسؤولية تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، وإحلال السلام، ومواجهة الارهاب وتجفيف منابعه ومحاربة دعاته وتنظيماته، لذا فإن قمة مكة هي سفينة النجاة من آفة العصر (الإرهاب)".

يتابع قائلًا إن الحاجة تتطلب توحيد المواقف لمواجهة الخطر الداهم على المنطقة، فإيران نشرت خلاياها النائمة، وزرعت مليشياتها الارهابية في الدول العربية والاسلامية مثل حزب الله والحشد الشعبي والحوثيين وغيرها من تلك التنظيمات المدعومة من إيران، وعجز العلماء والحكماء ودعاة السلام عن إيقاف التهور الايراني، ولم يتبق سوى المواجهة معها، فرغم الحصار الاقتصادي والتواجد العسكري من قبل الولايات المتحدة إلا أن إيران لا تزال متمسكة بمشروعها التوسعي التخريبي على حساب دول المنطقة".

