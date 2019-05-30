دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Oppo تكشف رسمياً عن هاتف Reno Z الذي ينطلق للبيع في 6 من يونيو بسعر 362 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Oppo رسمياً اليوم عن الإصدار الرابع من سلسلة هواتف Reno الذي ينطلق بعنوان Reno Z والذي يأتي برقاقة معالج Helio P90 مع تصميم نتوء waterdrop وسعر 362 دولار.

يأتي هاتف Oppo Reno Z اليوم بشاشة AMOLED مميزة بحجم 6.4 إنش، كما يتميز بجودة عرض FHD بلس، مع نتوء waterdrop في الشاشة يأتي بمستشعر 32 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية، كما تدعم الشاشة تقينة HDR 10 مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

كما يضم هاتف Reno Z إعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي من سوني IMX586 بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 5 ميجا بيكسل يدعم عمق التصوير.

أيضاً يأتي هاتف Reno Z برقاقة معالج Mediatek Helio P90، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجا بايت، كما يأتي نموذج أخر بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أيضاً يضم الهاتف واجهة ColorOS 6 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 9 Pie.

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ومن المقرر أن ينطلق هاتف Reno Z بقدرة بطارية 4035 mAh مع تقنية الشحن السريع VOOC 3.0 وشاحن بقدرة 20W، كما يدعم الهاتف تقنية NFC مع تحسينات في التجربة الصوتية مع تقنية Dolby Atmos.

هاتف Oppo Reno Z ينطلق بأربعة إختيارات في الألوان هم البرتقالي، الأبيض، البنفسجي إلى جانب اللون الأسود، كما يبدأ سعر الهاتف من 362 دولار ويتوفر للبيع في السوق الصيني في 6 من يونيو.

المصدر

هذا الموضوع Oppo تكشف رسمياً عن هاتف Reno Z الذي ينطلق للبيع في 6 من يونيو بسعر 362 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.