دبي - بواسطة محمد فارس © ليالينا خطوة إضافية نحو حياة مستدامة مع إل جي

تواصل شركة إل جي إلكترونيكس تطوير التقنيات الصديقة للبيئة لتمكن سكّان دولة الإمارات العربية المتحدة من الالتزام بأنماط حياة أكثر استدامة وكفاءة. ولهذا قدمت إل جي للمستهلكين في الغسالة LG TWINWash لأول مرة في العالم إمكانية غسل حملي غسيل في آن، وافتتح إطلاقها حقبة جديدة من أساليب تصميم الأجهزة القادرة على تلبية متطلبات الحياة اليومية بسهولة ويسر.

وبعد أن درست إل جي كيف يتم غسل الملابس في مختلف بلدان العالم، صممت غسالات TWINWash كي تلبي ما يحتاجه الناس في تنفيذ أعمالهم اليومية المنزلية مع التزامها بأعلى مستويات الأداء والكفاءة، وحدث هذا حينما وجدت أن المستهلكين يفضلون غسل الملابس ذات الأقمشة المختلفة في أحمال غسيل منفصلة، إلا أنهم يعانون من ضيق الوقت المتوفر لديهم لتحقيق ذلك، قررت تصميم غسالة جديدة تتيح غسل كميات أكبر من الملابس في آن واحد مع المحافظة على انفصال أنواعها، ودون التأثير سلبًا على جودة الغسيل وقدرة الغسالة على العناية بالأقمشة المتنوعة.

تعرفوا على مميزات LG TWIN Wash: تصميم فريد لغسالة ثنائية موفرة وفعالة! layalina 1 تعرفوا على مميزات LG TWIN Wash: تصميم فريد لغسالة ثنائية موفرة وفعالة!

شاهد أيضاً: تعرفوا على مميزات LG TWIN Wash: تصميم فريد لغسالة ثنائية موفرة وفعالة!

تتمتع غسالات LG TWINWash بمزايا تساعد المستهلكين في دولة الإمارات على عيش أنماط حياة أكثر استدامة، ومنها تقنية «إيكو هايبرد» التي توفر استهلاك المياه وتقصر دورات التجفيف. وبإمكان المستخدمين أيضًا اختيار وضع «التجفيف الاقتصادي» (Eco Dry) الذي لا يستخدم الماء للتكثيف، أو اختيار وضع التجفيف العادي (Normal Dry Mode) لتقصير دورة التجفيف.

قد يصل التوفير الذي يحققه «وضع التجفيف العادي» إلى نحو 13220 دقيقة سنويًا، أي ما يعادل 9 أيام. وفي المقابل يوفر وضع التجفيف الاقتصادي نحو 6956 لترًا من الماء، وهو ماء يكفي لملء حوض سباحة صغير. ويتيح هذا التوفير الذي تقدمه غسالات TWINWash نتيجة تجفيف الهواء وتقليل المياه لربات المنازل خفض تكاليف الطاقة وتقليل التأثير السلبي على البيئة عمومًا.

وبوجود الغسالة المصغرة في غسالة TWINWash من إل جي لن يحتاج المستخدمون إلى الانتظار حتى تتراكم كمية كبيرة من الملابس المتسخة لتبرير تشغيل دورة غسيل جديدة. بل بإمكانهم تنظيف كميات صغيرة من الغسيل بكفاءة دون هدر في المياه أو الطاقة.

Advertisements

حادثة غريبة: سيارة تسقط من موقف سيارات وتهبط أمام محل لغسيل السيارات layalina 1 حادثة غريبة: سيارة تسقط من موقف سيارات وتهبط أمام محل لغسيل السيارات

شاهد أيضاً: حادثة غريبة: سيارة تسقط من موقف سيارات وتهبط أمام محل لغسيل السيارات

ولتجنب تشغيل غسالة LG TWINWash دورات غسيل إضافية بسبب نسيان بعض قطع الملابس المتسخة خارجها، أضاف إليها إل جي زر «إضافة عنصر» ما يتيح للمستخدم فتح باب الغسالة الرئيس أثناء دورة الغسيل وإضافة ملابس جديدة بسهولة ويسر.

للمزيد من المعلومات عن تقنيات LG TWINWash، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

https://www.lg.com/ae/twinwash

تم نشر هذا المقال مسبقاً على القيادي. لمشاهدة المقال الأصلي، انقري هنا

تم نشر هذا المقال على موقع ليالينا