شكرا لقرائتكم خبر عن وصول ملك البحرين إلى جدة استعدادًا للمشاركة فى القمتين العربية والإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، اليوم الخميس، إلى جدة استعدادًا للمشاركة في القمتين العربية والإسلامية. ذكرت ذلك قناة "الإخبارية السعودية" في نبأ عاجل دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

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