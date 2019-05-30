فريق طبى من مستشفى الملك حمد بالبحرين ينجح فى فصل توأم سيامى بتنزانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق طبي من قسم الأطفال بمستشفى الملك حمد الجامعي بإشراف البروفيسور مارتن كوربالي استشاري جراحة الأطفال في إجراء عملية نوعية بفصل توأم سيامى بمشاركة 12 جراحا وأخصائي تخدير، بمستشفى موهيمبلي فى مدينة دار السلام بجمهورية تنزانيا.
وقام الفريق الطبي بفصل التوأم في عملية استغرقت خمس ساعات متواصلة ،وقد كان التوأمان ملتصقين في منطقتي أسفل الصدر والبطن.
وأوضح رئيس الفريق الطبي والجراحي البروفيسور مارتن كوربالي أنه تم الاطلاع على هذه الحالة منذ نوفمبر 2018، وعقدت عدة اجتماعات لوضع خطة جراحية مسبقة لإجراء هذه العملية، والتي تعد الأولى من نوعها في تاريخ تنزانيا.
و أبقي الطفلان تحت الملاحظة لعدة أسابيع قبل مغادرتهم للمستشفى بصحة جيدة.
ومن الجدير ذكره أن هذه العملية أجريت كجزء من الاتفاقية التي وقعها مستشفى الملك حمد الجامعي مع جمعية تشايلد لايف الخيرية الايرلندية والتي تتكفل بتوفير الرعاية الصحية للأطفال في تنزانيا و فيتنام منذ 2012.
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