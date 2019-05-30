شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يلتهم 9 مركبات بالسالمية فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخمد رجال المطافئ حريقا التهم 9 مركبات في ساحة ترابية بمنطقة السالمية فى الكويت، ولم يسفر الحادث عن وقوع اي إصابات بشرية، حسبما ذكرت وسائل إعلام كويتية. وقد باشرت مراقبة التحقيق في حوادث الحريق بعملها لمعرفة ملابسات الحادث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق يلتهم 9 مركبات بالسالمية فى الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.