وزارة الدفاع القطرية تنشر لقطات لطائرة "العاديات" الفرنسية

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

نشرت وزارة الدفاع القطرية لقطات لطائرة "العاديات"، من نوع رافال الفرنسية، تسلمتها الدوحة بموجب صفقة وقعتها مع شركة "داسو" للصناعات الجوية، وتقضي بتسليمها 36 مقاتلة من هذا النوع.

وقالت الوزارة، عبر حسابها في موقع "تويتر"، إنه لدى "العادیات.. قدرة عالیة على المناورة وإصابة أھدافھا بدقة عالیة".

وأطلق اسم "العاديات"، على سرب الرافال القطري، ليكون الاسم الرسمي للطائرات المقاتلة القطرية تيمنا بذكرها في القرآن الكريم.

وفي مايو / أيار 2015،وقعت الدوحة مع باريس اتفاقية لتزويد القوات الجوية الأميرية القطرية بـ 24 طائرة من مقاتلات رافال، ألحقتها بتفعيل بند زيادة 12 طائرة إضافية.

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وتسلمت الدوحة في فبراير / شباط الماضي، مقاتلة واحدة من أصل 36 مقاتلة.

وبموجب الاتفاقية، يتلقى عشرات الطيارين والميكانيكيين القطريين تدريبات على يد مدربين من القوات الجوية والصناعات الدفاعية الفرنسية.

وأدخل سلاح الجو الفرنسي مقاتلة رافال التي تعمل بمحرّكين الخدمة في 2004، ووقعت فرنسا سابقا مع قطر صفقات بيع مقاتلات "ميراج أف-1"، و"ألفا"، و"ميراج 2000".

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