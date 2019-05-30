مقتل مواطن بمحيط مقر الاعتصام بالخرطوم

الخرطوم / الخليج 365

أعلنت لجنة أطباء السودان، الخميس، مقتل مواطن سوداني بطلق ناري في منطقة الصدر، "نتيجة تبادل إطلاق نار أسفل جسر النيل الأزرق بالعاصمة الخرطوم، من قبل القوات النظامية".

وأشارت اللجنة، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إلى وجود "إصابات تم إسعافها بالعيادات الميدانية" دون ذكر عدد محدد.

بينما، قال تجمع المهنيين السودانيين، إن مواطنا قتل وأصيب 7 آخرون، في المنطقة الواقعة أسفل جسر النيل الأزرق بالخرطوم.

وأوضح التجمع، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، أن المسؤولية الجنائية عن هذه الجرائم تقع على الأفراد وقياداتهم في نفس الوقت ولا تسقط بالتقادم".

وأضاف، "ما زال الرصاص اليوم يحصد الضحايا من المدنيين العزل، نتيجة لتبادل إطلاقه من قبل المتفلتين من الأجهزة العسكرية".

Advertisements

وتابع، "اعتاد عدد من متفلتي الأجهزة النظامية وبعض المدنيين من ممارسة الظواهر السالبة (السلبية) في شارع النيل أسفل كبري النيل الأزرق، بمساعدة مروجي الممنوعات، ومن ثم الانخراط في مواجهات مع الشرطة العسكرية المسؤولة عن ضبط منتسبي المؤسسة العسكرية".

وناشد البيان، المعتصمين "بالالتزام بحدود الاعتصام المعروفة والمحددة منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، والابتعاد عن مرمى زخات رصاص المتفلتين من الأجهزة العسكرية، مع تغطية مداخل الميدان من جهة الشارع منعا لدخول المندسين والمتربصين بالثورة".

وأوضح شهود عيان للأناضول، أن المعتصمين أغلقوا شارع النيل بالحواجز والمتاريس، "احتجاجا على العنف المفرط وازدياد عمليات القتل والإصابات في الشارع العام".

وعزلت قيادة الجيش، البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.