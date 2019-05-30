اشتية يطالب دولا أوروبية الاعتراف بدولة فلسطين‎

رام الله / أيسر العيس/ الخليج 365

طالب رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، الخميس، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الإسراع إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقائه بمدينة رام الله، ممثل لجنة الشؤون الخارجية للمجموعة البرلمانية الألمانية، رودريك كيزوتير، بحضور ممثل برلين لدى فلسطين، كريستين كلاجيز، حسب بيان من مكتب اشتية.

وخلال اللقاء، بحث الطرفان آخر التطورات السياسية والاقتصادية

وأشار اشتية أن إسرائيل تسعى "للإبقاء على وضع الاحتلال القائم، أو ضم أجزاء من الضفة الغربية"، مؤكدا أنه لن يتم القبول بذلك.

وطالب "الدول العظمى، كألمانيا وبريطانيا وفرنسا، الإسراع إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية لمواجهة التوجهات الإسرائيلية، وإنقاذ حل الدولتين".

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وقال إن "الفلسطينيين لا يبحثون عن تحسين ظروفهم المعيشية تحت الاحتلال، وإنما يريدون إنهاء الاحتلال والعيش بكرامة في ظل الدولة الفلسطينية".

كما حث على "مقاطعة كافة منتجات المستوطنات الاسرائيلية، لأنها غير شرعية، وفق القوانين والشرعية الدولية".

وبحسب وزارة الخارجية الفلسطينية، فإن 139 دولة تعترف بفلسطين رسميا.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وافقت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي على وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية "غير شرعية وعقبة في طريق السلام"، كما يعتبر المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين مخالفة للقوانين والشرائع الدولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.