تدمير مواقع لـ "بي كا كا" في غارات تركية شمالي العراق

أنقرة / باريش كوندوغان/ الخليج 365
دمر سلاح الجو التركي، الخميس، مواقع تابعة لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، في إطار عملية "المخلب" المستمرة في منطقة هاكورك شمالي العراق.
وأكدت وزارة الدفاع التركية، في بيان نشرته على حسابها بموقع "تويتر"، استمرار عملية "المخلب".
وأشارت أن الغارات الجوية أسفرت عن تدمير تحصينات ومخابئ وأسلحة تابعة للمنظمة الإرهابية.
وفي بيان منفصل، أكدت وزارة الدفاع أن العملية تسير بنجاح كما هو مخطط لها.
ونشرت الوزارة صورا وفيديو يظهر تدمير وحدات الكوماندوز التركية، للمتفجرات والألغام التي زرعها أعضاء المنظمة الإرهابية.
وفي 27 مايو/ أيار الجاري، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق؛ بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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