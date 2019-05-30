العراق.. قتيل و7 جرحى في هجوم لـ"داعش" جنوبي كركوك

كركوك/ الخليج 365

قتل شخص وأصيب 7 آخرون بجروح، جراء هجوم نفذه عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي على قرويين جنوبي محافظة كركوك العراقية.

وقال مدير شرطة كركوك علي كمال، للأناضول، الخميس، إن عناصر داعش "هاجموا القرويين جنوبي كركوك بعدما أضرموا النيران في مزراعهم".

وأوضح أن الهجوم وقع على القرويين الذين جاؤوا لإخماد النيران التي أشعلها عناصر التنظيم في حقولهم.

وأشار إلى أن قوات الشرطة الاتحادية العراقية بدأت عملية أمنية في قرية "هفتغار" ومحيطها لملاحقة الإرهابيين وتوفير الأمن للقرويين.

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ولفت كمال إلى أن تحركات عناصر داعش بدأت تتزايد في القرى جنوبي كركوك، حيث قام الإرهابيون بإضرام النيران في آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية خلال الأيام العشر الأخيرة.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2017، استعادت القوات العراقية، بشكل كامل مركز قضاء الحويجة (55 جنوب غربي كركوك) والذي كان آخر معقل لتنظيم "داعش" في المحافظة.

وبدأت التنظيم مؤخراً زيادة نشاطه في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق) وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذت سلسلة عمليات استهدفت عناصر امن ومدنيين.

وبعد أكثر من 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول 2017 استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.