"العسكري السوداني" يعين "حسين جنقول" محافظا للبنك المركزي

الخرطوم / نازك شمام / الخليج 365 أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، قرارا بتعيين حسين يحيى جنقول الباشا، محافظا لبنك السودان المركزي. وبحسب بيان صادر عن المجلس العسكري، الخميس، فإن القرار شمل تعيين أحمد بشرى بدوي، نائباً لمحافظ البنك. Advertisements ومنذ مارس/ آذار الماضي، تولى جنقول منصب محافظ المركزي المكلف. وشغل جنقول منصب نائب محافظ البنك المركزي، وتم تعينه في منصب مكلف بمهام المحافظ بعد إعفاء السابق محمد خير الزبير. وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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