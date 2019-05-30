وسط حراسة مشددة.. "أخناتون" يصل إلى المتحف المصري الكبير

القاهرة / الخليج 365

أعلنت مصر، الخميس، نقل تمثال الملك أخناتون الشهير بلقب الفرعون الموحد إلى المتحف المصري الكبير، بالقرب من الأهرامات غربي القاهرة.

ووفق بيان لوزارة الآثار المصرية، اليوم، "استقبل المتحف المصري الكبير 181 قطعة أثرية قادمة من المتحف المصري بالتحرير (وسط القاهرة) في ظل إجراءات أمنية مشددة".

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وقال الطيب عباس، مدير قطار الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن "أهم القطع المنقولة تمثال للملك اخناتون يرجع لعصر الدولة الفرعونية الحديثة (1570 ـ 1070 ق.م) مصنوع من الحجر الرملي ويمسك بيده الصولجان (عصا ملكية)".

وأوضح عباس أن "القطع الأثرية تنتمي إلى عصور تاريخية مختلفة، حيث تضم مجموعة من التماثيل المتميزة المصنوعة من الخشب الملون، إضافة إلى مجموعة من نماذج المراكب التي تحمل عليها مجموعات من البحارة".

وكان وزير الآثار المصري خالد العناني، قد أعلن أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون في الربع الأخير من عام 2020، بتكلفة مليار دولار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.