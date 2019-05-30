فكّ احتجاز عائلة احتجزهم #حريق في شقة سكنية بـ #المدينة

صحيفة الخليج الالكترونية تمكّن رجال الدفاع المدني بالمدينة المنورة من فك احتجاز عائلة مكونة من ٨ أشخاص إثر حريق اندلع في شقة سكنية بحي المستراح. وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها في تويتر: أخمد مدني المدينة المنورة حريقًا اندلع في شقة سكنية بحي المستراح نتج عنه احتجاز عائلة مكونة من ٨ أشخاص تم إخراجهم، ونقل ٤ من أفراد العائلة للمستشفى لتعرضهم لاختناق، وحالتهم مستقرة ولله الحمد.

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