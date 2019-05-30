الدفاع_المدني يعلن عن توافر #وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، عن حاجتها لعدد من السائقين المؤقتين «نقل ثقيل»؛ لشغل وظائف قيادة آليات الدفاع المدني، خلال موسم الحج لعام 1440هـ، اعتبارًا من تاريخ 1440/11/15هـ ولمدة شهرين، وبراتب مقطوع قدره ستة آلاف ريال شاملًا لجميع البدلات.

وأشار الدفاع المدني، إلى أنه سيتم استقبال المتقدمين على هذه الوظائف، يوم الإثنين الموافق 1440/10/7هـ بمقر قوات الطوارئ والإسناد في حي العوالي بمنطقة مكة المكرمة ولمدة أربعة أيام، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا؛ وذلك لإجراء اختبارات القبول.

واشترط في المتقدمين عدة شروط، وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وعدة إنهاء خدماته لأسباب مسلكية، وأن يكون لائقًا طبيًّا، وألا يقل عمر المتقدم عن 23 عامًا ولا يزيد عن 58 عامًا، وألا يقل المؤهل العلمي للمتقدم عن شهادة الابتدائية، وألا يكون موظفًا حكوميًا على رأس العمل.

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ومن ضمن الشروط أيضًا، وجود تعهد خطي بالعمل في أي مكان بمكة المكرمة.

وأشار، إلى أنه يُفضل تخصصات «سائق شيول ـ دركتر ـ ونش إلكتروني ـ لوري تريلا أربع محاور – فني دراجات نارية»، ومن لديه خبرات سابقة وشهادات شكر في هذا المجال.

وطالب بضرورة إحضار ملف مرفق به صورة الهوية الوطنية، وصورة من رخصة النقل الثقيل سارية المفعول، صورة شمسية (3*4) عدد أربع صور مع إحضار الأساس لكل المرفقات لمطابقتها، وإحضار تعريف مصدق للمتقدم.

وأوضح الدفاع المدني، أنه للاستفسار يجب الاتصال على الجوال رقم 0530632439.