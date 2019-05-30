وقال مدير شرطة كركوك علي كمال، في تصريحات لوكالة "الأناضول"، اليوم الخميس، إنّ عناصر داعش هاجموا القرويين جنوبي كركوك بعدما أضرموا النيران في مزراعهم.
ولفت كمال إلى أنّ تحركات عناصر داعش بدأت تتزايد في القرى جنوبي كركوك، حيث قام الإرهابيون بإضرام النيران في آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية خلال الأيام العشر الأخيرة.
وبدأ التنظيم مؤخرًا، زيادة نشاطه في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق) وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذت سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق.. «داعش» يقتل قرويين حاولا إطفاء حرائق التنظيم في كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر العربية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.