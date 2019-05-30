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العراق.. «داعش» يقتل قرويين حاولا إطفاء حرائق التنظيم في كركوك

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اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قتل شخص وأصيب سبعة آخرون بجروح، جراء هجوم نفذه عناصر تنظيم "داعش" على قرويين جنوبي محافظة كركوك العراقية.

 

وقال مدير شرطة كركوك علي كمال، في تصريحات لوكالة "الأناضول"، اليوم الخميس، إنّ عناصر داعش هاجموا القرويين جنوبي كركوك بعدما أضرموا النيران في مزراعهم.

 

وأضاف أنّ الهجوم وقع على القرويين الذين جاؤوا لإخماد النيران التي أشعلها عناصر التنظيم في حقولهم، مشيرًا إلى أنّ قوات الشرطة الاتحادية العراقية بدأت عملية أمنية في قرية "هفتغار" ومحيطها لملاحقة الإرهابيين وتوفير الأمن للقرويين.

 

ولفت كمال إلى أنّ تحركات عناصر داعش بدأت تتزايد في القرى جنوبي كركوك، حيث قام الإرهابيون بإضرام النيران في آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية خلال الأيام العشر الأخيرة.

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وفي 8 أكتوبر 2017، استعادت القوات العراقية، بشكل كامل مركز قضاء الحويجة (55 كيلو مترًا جنوب غربي كركوك) والذي كان آخر معقل لتنظيم "داعش" في المحافظة.

 

وبدأ التنظيم مؤخرًا، زيادة نشاطه في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق) وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذت سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.

 

وبعد أكثر من ثلاث سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر 2017 استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد. 
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