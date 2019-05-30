شاشة إل جي UltraFine تتوفر بمتجر أبل

أعلنت شركة أبل توفر شاشة إل جي UltraFine الجديدة على متجرها الإلكتروني مقابل 700 دولار أمريكي.

وأوضحت الشركة أن الموديل الجديد يأتي بقياس 23.7 بوصة ويحل محل الموديل القديم 21 بوصة، وتمتاز الشاشة الجديدة باستعمال كابل واحد لنقل بيانات الصوت والفيديو، وشحن جهاز اللاب توب الموصل بها بقدرة تصل إلى 85 وات، بحيث تكفي أقوى أجهزة أبل ماك بوك برو 15.

ومن التجهيزات المثيرة للاهتمام كابل USB-C وكابل Thunderbolt 3، حيث يستعمل الكابل الأول لتوصيل جهاز ماك بوك 12 بوصة، والذي لا يدعم منفذ USB-C به معيار Thunderbolt، وتأتي الشاشة الجديدة بمنفذي Thunderbolt 3، لتوصيل قرص صلب خارجي أو حتى شاشة أخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، يوجد في الجزء الخلفي من الشاشة محور USB-Cبـ 3 منافذ توصيل، وتضم الشاشة الجديدة بسماعات ستريو، وتمتاز بتغطية نطاق الألوان DCI-P3، وتدعم دقة الوضوح الفائق

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