هاواوي تعلن رسميًا طرح نظام تشغيل خاص بها الشهر المقبل

أكدت شركة Huawei إطلاق نظام تشغيلها الجديد المنافس لأندرويد محليًا الشهر المقبل، حيث تستعد جوجل لوقف ترخيص أندرويد ومنع الشركة الصينية من استخدامه.

وقال مسئول تنفيذى للشركة لموقع TechRadar إن نظام التشغيل الجديد، الذى يحمل الاسم الرمزى HongMeng، سيتم طرحه تجاريًا فى يونيو، قبل شهرين من دخول حظر جوجل حيز التنفيذ.

وأضاف المسئول التنفيذي: "لقد أدركت Huawei أن هذا سيأتى وكانت تستعد لهذا الأمر، وكان نظام التشغيل جاهزًا فى يناير 2018 وكانت هذه هى خطتنا البديلة".

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وبحسب ما ورد سيعمل نظام التشغيل الجديد على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز والسيارات المتصلة والساعات الذكية وغيرها من الأجهزة القابلة للارتداء، وجميع التطبيقات التى تعمل على نظام أندرويد من المتوقع أيضًا أن تعمل على نظام التشغيل الجديد.

وتأتى هذه الأخبار بعد أن أعلنت Google أنها ستحظر تحديثات Android على هواتف Huawei للامتثال لأمر أصدرته الحكومة الأمريكية بإدراج الشركة الصينية فى قائمة سوداء، كجزء من حرب تجارية مستمرة بين البلدين.

تم الإعلان عن الحظر فى البداية فى 20 مايو، لكن وزارة التجارة الأمريكية أعلنت لاحقًا عن فترة سماح مدتها 90 يومًا لشركة Huawei، لمنح المشغلين الوقت الكافى لاتخاذ الترتيبات الأخرى.