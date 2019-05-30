تعرف على حالات ادرار المرأة للبن فى غير الحمل

من المعروف أن حليب ثدى الأم يرتبط بالحمل والولادة وهى عملية طبيعية تحدث عند الولادة لإرضاع الطفل لمدة 6 أشهر على الأقل.

ووفقا لموقع "womenshealthmag " فإنه يمكن للمرأة أن تنتج الحليب عندما لا تكون حاملا، حيث يمكن أن تتسبب العديد من الأشياء فى إنتاج الحليب، مثل بعض الأدوية والمكملات الغذائية، والحلمات المهيجة أو الأمراض.

يُطلق على إنتاج الحليب أثناء الحمل اسم "الجرة الجليدية"، ويحدث إنتاج الحليب هذا لعدة أسباب، منها بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب أو أدوية ضغط الدم التى تحفز إنتاج الحليب، كما تسبب المخدرات أيضًا نزول الحليب فى ثدى المرأة دون حمل، خاصة الماريجوانا أو العقاقير التى تعتمد على الأفيون، وكذلك بعض المكملات العشبية.

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وفقًا للموقع فأنه من المرجح أن يحدث أيضا إنتاج الحليب مع تقدم المرأة فى السن أو حدوث المزيد من حالات الحمل ما يعمل على إفراز حليبى من الثدى.

عوامل الخطر من إنتاج الكثير من الحليب

أوضح تقرير الموقع أن الإنتاج غير المناسب للحليب قد يكون له أسباب كامنة أكثر خطورة، مثل مرض الغدة الدرقية أو أمراض الكلى.

فى هذه الحالة يجب أن تكون المرأة على دراية بالأعراض الأخرى للأمراض، مثل الاختلالات الهرمونية التى تسبب عدم انتظام الدورة الشهرية وحب الشباب، كما يمكن أن تسبب مشكلة فى الغدة النخامية، التى تنتج الهرمونات وخاصة تلك التى تشارك فى الحمل، إنتاج الحليب أيضا .