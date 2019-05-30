إسرائيل تدمر نفقا ممتدا من لبنان إلى أراضيها

رام الله — سبوتنيك. قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك": "أنهى جيش الدفاع تدمير النفق الإرهابي التابع لحزب الله الإرهابي، حيث يمتد النفق من قرية رامية الشيعية، الذي تم كشفه في شهر كانون الثاني/ يناير، وهو الأخير في إطار حملة درع الشمال".

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وأضاف أدرعي؛ "تم إحباط النفق عن طريق ضخ المواد العازلة، وذلك بعد إجراء البحث الاستخباري-العملياتي في مسار النفق في الأشهر الأخيرة، تم إحباط النفق في المقطع الممتد من الحدود إلى الأراضي اللبنانية، وبذلك تم تعطيله عن العمل مطلقًا".

وتابع الناطق باسم الجيش الإسرائيلي "تم إحباط النفق متابعةً لبقية الأنفاق التي تم إحباطها وتدميرها في إطار حملة درع الشمال قي المنطقة الحدودية مع لبنان".

وأوضح أدرعي "يُعتبر هذا النّفق أهمّ نفق لمنظمة حزب الله الإرهابية، والتي استثمرت فيه موارد وجهودًا هائلة، حيث تمّ تركيب بنى تحتية تمكّن من مكوث المخرّبين داخله بشكل متواصل، وقدرة حفر وتحرك للناشطين حيث تمكن جيش الدفاع عبر حملة درع الشمال من اقتلاع عنصرًا أساسيًّا في خطة حزب الله الهجومية لحالات الطوارئ بعد أن قام حزب الله ببنائه لمدة سنوات وكان في مرحلة إنهاء الحفر".

وشدد أدرعي على أن الجيش الإسرائيلي مستمر بأعماله المختلفة للدفاع عن الحدود الشمالية وأمن السكان الإسرائيليين.