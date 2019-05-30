- 1/2
- 2/2
وقالت لجنة الأطباء في بيان، "ارتقى قبل قليل شهيد عشريني إثر إصابته بطلق ناري في منطقة الصدر من الخلف نتيجة تبادل لإطلاق نار أسفل كبري النيل الأزرق، من قبل القوات النظامية"، لافتة إلى "توجد بعض الإصابات تم إسعافها بالعيادات الميدانية".
© AFP 2019 / SUDAN NEWS AGENCY
وشددت اللجنة على "أن قتل المتظاهرين السلميين والمواطنين العزل من أبناء وطننا، لن يزيد هذه الثورة المنتصرة إلا ثباتا وتقدما حتى تتحقق أهدافها المنشودة بالوصول إلى حكومة مدنية كاملة، ومحاسبة كل من تورط في إزهاق أرواح شهدائنا الكرام".
وتوقفت المفاوضات بين المجلس العسكري السوداني، وقوى الحرية والتغيير بسبب الخلاف على تمثيل العسكريين والمدنيين في مجلس السيادة.
ويشهد السودان حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم 11 أبريل/ نيسان الجاري، إثر حراك شعبي. وقد تولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي. وتولى قيادة المجلس العسكري الانتقالي في السودان المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الأطباء: مقتل سوداني وإصابة آخرين برصاص الأمن في محيط مقر الاعتصام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.