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نوكيا ستكشف عن هواتف جديدة الاسبوع القادم

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دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

بدأت شركة HMD المالكة للعلامة التجارية نوكيا في توزيع الدعوات لحدث ستقيمة الشركة الاسبوع القادم وتحديداً يوم 6 يونيو في مدينة ميلانو الايطالية وذلك بعد ايام من الاعللان عن حدث يقام في الهند بنفس اليوم.

حتى الآن لااحد يعرف ماستكشف عنه نوكيا ولكن بحسب آخر التسريبات فهناك المزيد والمزيد من الهواتف المتوسطة حيث يتوقع ان تكشف الشركة عن هواتف مثل Nokia X71 والذي تم إطلاقه في السوق الصيني قبل شهر تقريباً.

ايضاً من المتوقع ان يكون هناك حضور لهواتف مثل Nokia 6.2 و Nokia 5.2 جميعها من الفئة المتوسطة التي تأتي بمواصفات متسوطية واسعار في متناول الجميع.

في الايام السابقة تم تسيرب بعض مواصفات هاتف نوكيا 6.2 والذي سيحمل شاشة حجمها 6.2 إنش وسيعمل بمعالج سناب دراغون 632 مع 4GB ذاكرة عشوائية و 64GB ذاكرة تخزين.

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الأجهزة الاخرى لن تبتعد كثيراً عن هذا ولاأعرف إلى متى سوف تستمر نوكيا في هذه السياسة.

المصدر

التدوينة نوكيا ستكشف عن هواتف جديدة الاسبوع القادم ظهرت أولاً على عالم التقنية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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