شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة على المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت عصراليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة, وما زالت السماء غائمة، والفرصة مهيأة لمزيد من الأمطار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمطار متوسطة على المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.