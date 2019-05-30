شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أفغانستان يصل إلى السعودية للمشاركة فى القمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، اليوم الخميس إلى جدة؛ للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة. وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي الملكي - وفق وكالة الأنباء السعودية (واس) - الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح التركي، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبد الله عبد الرحمن عالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أفغانستان رئيس بعثة الشرف جاسم محمد الخالدي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي ، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

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