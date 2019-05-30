شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نصّ مقترح التعديل لمنع ترشح أصحاب المؤسسات الإعلامية للإنتخابات التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النائبة التونسية صبرين القوبنطيني عبر صفحتها على فيس بوك، نص مقترح التعديل المقدم من طرف نواب كتلة الائتلاف الوطني للقانون الانتخابي، لمنع ترشّح كل من يملك جمعية أو مؤسسة إعلامية من الترشّح الانتخابات.

وفي ما يلي نص المقترح: ''يتضمن الفصل 20 مقترح أن لا يقبل الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب لكل شخص أو قائمة تبين للهيئة قيامه او استفادته خلال السنة الانتخابية بأعمال يمنعها التشريع المتعلق بالاحزاب السياسية على الأحزاب ومسيريها والتي تخص سقف جمع التبرعات والهبات والوصايا - التمويل الأجنبي - التمويل من قبل الذوات المعنوية - الاشهار السياسي - توزيع الامتيازات المالية".

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ويقترح مشروع القانون، اضافة نقطة الى الفصل 21 متعلقة بتقديم ما يفيد القيام بالتصريح بالمكاسب والمصالح، في الاجال المنصوص عليها بالقانون، بالنسبة للأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح. كذلك اضافة نقطة الى الفصل 40 متعلقة بتقديم ما يفيد القيام بالتصريح بالمكاسب والمصالح، في الاجال المنصوص عليها بالقانون، بالنسبة للأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح وما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية في الآجال القانونية و بطاقة عدد 3 خالية من السوابق.

أما بالنسبة الفصل 42 مكرر فيقترح تعديل النص الى أن يصبح كالاتي، لا يقبل الترشح للانتخابات الرئاسية لكل شخص تبين للههيئة قيامه أو استفادته خلال السنة الانتخابية بأعمال يمنعها التشريع المتعلق بالاحزاب السياسية على الأحزاب ومسيريها والتي تخص سقف جمع التبرعات والهبات والوصايا - التمويل الأجنبي - التمويل من قبل الذوات المعنوية - الاشهار السياسي - توزيع الامتيازات المالية والعينية كما تقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات اذا ثبت لها عدم احترامهم لأحكام هذا الفصل.''