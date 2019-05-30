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بأسماء تجارية مضللة.. ضبط عمالة تعبئ «المساويك» غير الصالحة بمكة (صور)

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت أمانة العاصمة المقدسة من ضبط عمالة وافدة مخالفة تدير معملاً عشوائياً لتجميع “المساويك” غير الصالحة، وتغليفها في عبوات بلاستيكية تحمل أسماء تجارية مضللة، وذلك بغرض تصريفها وبيعها في الأسواق.

وضبطت الفرق الرقابية التابعة لبلدية العزيزية الفرعية العمالة داخل المعمل المقام بإحدى الاستراحات، حيث تقوم بتجميع المساويك غير الصالحة للاستخدام، وغسلها وقصها ومن ثم تغليفها في أكياس بلاستيكية مفرغة من الهواء بطريقة بدائية مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية سجلت المخالفة واتخذت الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين وذلك وفقاً لأنظمة الإجراءات البلدية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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