"زين" الشريك الاستراتيجي لـ "مهندسون بلا حدود"

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الخرافي والقراشي يُكرّمان المطر على شراكة زين الاستراتيجية

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن مُشاركتها في الحفل السنوي والغبقة الرمضانية السنوية التي نظّمتها مُنظّمة "مهندسون بلا حدود" - الكويت، والذي شهد تكريمها على شراكتها الاستراتيجية لفعاليات وأنشطة المُنظّمة على مدار عام كامل.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن الحفل السنوي والغبقة الرمضانية قد شهدت حضور كل من الرئيس الفخري لـ "مهندسون بلا حدود" المهندس حسام الخرافي والمؤسس والرئيس التنفيذي لـ "مهندسون بلا حدود" - الكويت المهندسة زينب القراشي ومدير إدارة العلاقات الخارجية والداخلية في شركة زين الكويت حمد المطر، بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء السلك الديبلوماسي وممثلي الجهات الراعية والمتطوعين والمتطوعات.

وبينت زين أن شراكتها الاستراتيجية لفعاليات وأنشطة "مهندسون بلا حدود" على مدار عام كامل تأتي ضمن استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة اتجاه تنمية قطاع الشباب وتشجيع مختلف الأنشطة الطلابية والتطوعية، حيث تضع الشركة دعم المنظومة التعليمية على رأس أولوياتها، وتقوم بالتعاون مع مختلف المؤسسات والمبادرات التعليمية ومنها المنظمات الطلابية المختلفة للاستثمار في التعليم الذي يمثل حجر الأساس للنهوض باقتصاد الدولة في المستقبل، بالإضافة إلى تشجيع مختلف الجهود التطوعية التي تصب في مصلحة مختلف فئات المجتمع.

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وأوضحت الشركة أن مُبادرات "مهندسون بلا حدود" التي تدعمها زين تتضمّن مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة التعليمية والتطوعية التي تُقام في إطار هندسي محلّياً وعالمياً، ويُشارك فيها نحو 400 متطوع ومتطوعة من المهندسين والمهندسات في الكويت، منها المشاريع العالمية كإعادة ترميم المدارس في الهند، ومشاريع ترميم منازل الأسر المُتعففة داخل الكويت، والمؤتمرات والمنتديات الهندسية المختلفة، ومخيم "المهندس القادم" للأطفال، ومشروع "بلا عوائق" لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ومسابقة التحدي الهندسية، وغيرها الكثير.

وأكدت زين أنها تكرّس المزيد من الجهود والمبادرات التي تعزز من تطوير العملية التعليمية في الدولة وفي جميع المجالات ومنها المجالات التطوعية، حيث لن تدّخر جهدا لتسخير إمكانياتها المادية والبشرية لتعزيز الروابط مع الجهات والمؤسسات التي تعنى بالتعليم وتطويره، سواءً المؤسسات التعليمية أو الأندية الطلابية، هذا إلى جانب دعم المشاريع والمبادرات التي تسهم بشكل فعال في مجالات التنمية البشرية بشكل عام وتحفيز الجهود التطوعية لدى الشباب.

وتأسست مُنظّمة "مهندسون بلا حدود" – الكويت في العام 2013، وتهدف إلى تطويع الخبرات الهندسية وإيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه المجتمعات داخل وخارج الكويت، وذلك بسواعد المهندسين الشباب المتطوعين، وتركز مُعظم جهودها لتحسين مستوى المعيشة في الدول النامية من بناء مساكن وتوصيل ماء وتوصيل الكهرباء، وقد تلقّت المنظّمة جائزة التميز والابداع للعمل التطوعي من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.