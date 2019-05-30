السودان.. المجلس العسكري يُعيِّن حسين جنقول محافظًا للبنك المركزي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، قرارًا بتعيين حسين يحيى جنقول الباشا محافظًا لبنك السودان المركزي.

وأفاد بيان صادر عن المجلس العسكري، بأنّ القرار شمل كذلك تعيين أحمد بشرى بدوي، نائباً لمحافظ البنك.

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ومنذ مارس الماضي، تولى جنقول منصب محافظ المركزي المكلف، فيما سبق أن شغل جنقول منصب نائب محافظ البنك، وتم تعيينه في منصب مكلف بمهام المحافظ بعد إعفاء السابق محمد خير الزبير.

وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عامًا في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.