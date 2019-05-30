عمار الحكيم يحذر من إجراء إسرائيلي في القدس

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ودعا الحكيم، المنظمات الدولية وفي مقدمتها ''اليونيسكو'' إلى "تحمل مسؤولياتها إزاء ما يحصل في القدس"؛ بحسب بيان لمكتب الحكيم حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

وأعد "ذكرى إحياء يوم القدس العالمي، الذي يصادف الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، مناسبة مهمة لتوحيد مختلف مذاهب الدين الإسلامي الحنيف، وباقي أبناء الديانات السماوية في موقف موحد، يرمي إلى رفض سرقة أو احتكار أولى القبلتين، ومصادرة حق المطالبة بها عبر منهج الأمر الواقع".

وثمن الحكيم "حرص الشعوب الإسلامية والحرة للمشاركة في هذه التظاهرة المليونية السنوية العظيمة، التي دعا إليها الإمام الخميني الراحل "قدس"، وجعلت من قضية القدس متجددة وحية في الضمائر المتوهجة لأحرار العالم"، حسب البيان.

وأكد الحيكم أن القدس "ستبقى هوية الإسلام والمسلمين، وعاصمتهم الأبدية وأن جميع محاولات التزييف ستنهار طال الزمن أم قصر. محذرا من المخططات الهادفة إلى تغيير تركيبة مدينة القدس ديموغرافيا، فضلا عن التوسع الاستيطاني والتلاعب بطابعها المتجذر إسلاميا في عمق التاريخ"، كما حيا "الشعب الفلسطيني المظلوم ومسيرته الرافضة لكل أشكال صفقات بيع ومصادرة الحق والهوية".