"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة العشرات من الجيش اليمني في تعز

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القاهرة — سبوتنيك. وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" بأن الجماعة أحبطت، اليوم الخميس 30 مايو / أيار، زحفا واسعا للجيش على مواقع في الدفاع الجوي وعصيفرة وجبل الوعش في مدينة تعز.
© AFP 2019 / Mohammed HUWAIS
وذكر مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" أن الجيش شن هجوما واسعا على "أنصار الله" في تبة حميد على المطلة على منطقة العرسوم شمال مدينة تعز.
كما نفذ الجيش هجوما آخر على مقاتلي "أنصار الله" في تبة الجعشاء الاستراتيجية شرق المدينة.
وتشهد اليمن منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.
ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير / كانون الثاني، عام 2015.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.
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