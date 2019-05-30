هذا الموضوع تسريبات مصورة لشاشة الحماية الخاصة بهاتف Pixel 4 تكشف عن كاميرة أمامية مزدوجة ظهر على التقنية بلا حدود.
أحدث التفاصيل حول مواصفات Pixel 4 ظهرت اليوم في تسريبات مصورة جديدة كشفت عن تصميم ثقب الشاشة المزدوج للكاميرة الأمامية في الهاتف.
إنتهت شركة جوجل خلال الفترة الماضية من إطلاق الإصدارات الجديدة المتوسطة في هاتفي Pixel 3a و 3a XL، ومن جديد تستعد عملاق البحث لإطلاق الإصدارات المميزة Pixel 4 وPixel 4XL.
ولقد أكدت التسريبات السابقة على أت جوجل تقدم هاتفي Pixel 4 وPixel 4XL هذا العام مع رقاقة معالج Snapdragon 855، بينما تأتي تسريبات مصورة جديدة اليوم لتكشف عن تصميم الكاميرة الأمامية المميزة بثقب الشاشة، والتي تضم إعدادات مزدوجة للكاميرة الأمامية.
وتشير التوقعات إلى أن الصور المسربة للوحة الحماية تعود للإصدار الأكبر من هواتف جوجل Pixel 4XL وفقاً لما جاء في تسريبات سابقة تؤكد على أن الإصدار الأكبر Pixel 4XL فقط سيضم كاميرة أمامية مزدوجة.
أيضاً إلى جانب الإعدادات المزدوجة للكاميرة الأمامية تكشف الصور أيضاً عن اثنان من المكبرات الصوتية في الجزء العلوي والسفلي من لوحة الحماية الخاصة بهاتف Pixel 4.
يذكر أن التوقعات تشير إلى خطط جوجل للإعلان الرسمي عن هواتفها المميزة Pixel 4 وPixel 4XL خلال شهر أكتوبر، لذا نترقب مزيد من التسريبات التي تكشف عن تفاصيل مواصفات إصدارات جوجل القادمة حتى الإعلان الرسمي.
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هذا الموضوع تسريبات مصورة لشاشة الحماية الخاصة بهاتف Pixel 4 تكشف عن كاميرة أمامية مزدوجة ظهر على التقنية بلا حدود.
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