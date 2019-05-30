شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 مدنيين فى هجوم صاروخى من الجماعات الإرهابية بريف حماة شمالى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب خمسة مدنيين بجروح خطيرة، اليوم الخميس، جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالصواريخ على بلدة قمحانة بريف حماة الشمالى فى انتهاك جديد لاتفاق منطقة خفض التصعيد .

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن المجموعات الإرهابية المنتشرة فى قرى الريف الشمالى الغربى وريف إدلب الجنوبى استهدفت بعدة صواريخ الأحياء السكنية، مما تسبب بإصابة خمسة مدنيين بجروح خطيرة ووقوع أضرار مادية بمنازل الأهالى وممتلكاتهم، مشيرة إلى أنه تم نقل الجرحى على الفور إلى المستشفى لتلقى العلاج.

يذكر أن امرأة لقت مصرعها وأصيب 7 مدنيين بجروح ودمرت منازل أمس الأربعاء، نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية بالصواريخ على بلدتى قمحانة وشطحة ومدينتى سلحب والسقيلبية أدى إلى نشوب حرائق بريف حماة الشمالى.