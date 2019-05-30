الجبير: #العالم يعرف إرهاب #إيران و #المملكة لا تريد الحرب

صحيفة الخليج الالكترونية

قال وزير الخارجية عادل الجبير، إن المملكة تسعى لوأد أي إمكانية لقيام الحرب في المنطقة، إلا أنها لن تسمح أيضًا بأي نشاطات عدائية.

المملكة لا تريد الحرب

وأكد الجبير خلال حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، أن المملكة لا تريد الحرب مع إيران، غير أنها لن تتسامح مع ما تعتبره أنشطتها العدائية والإرهابية في الشرق الأوسط.

وأشار الجبير إلى أن المنطقة تعيش في لحظات حساسة للغاية، مشددًا على موقف المملكة الراسخ الرافض للحرب والأنشطة الإرهابية على حد سواء.

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وأوضح الجبير أن المملكة أعلنت موقفها بوضوح في رفض الحرب مهما كلفها الأمر، مشيرًا إلى أن تلك التصرفات التي تتبعها طهران قد يدفع ثمن تبعاتها المنطقة بأسرها.

خطورة الموقف

وبسؤاله عن مستوى خطورة الموقف في الوقت الحالي بالمنطقة، أكد الجبير حساسية الوضع الحالي في المنطقة، لا سيما مع استمرار الأعمال العدائية من جانب إيران في منطقة الشرق الأوسط.

وتناول الجبير خلال حديثه مع هيئة الإذاعة البريطانية النفي المستمر من جانب إيران لضلوعها في عمليات التخريب والإرهاب بالمنطقة، حيث قال: “إن طهران تهرب الأسلحة وتدعم العناصر الإرهابية.. وهذا ليس كلامنا.. بل نتاج لعمل المحققين الدوليين، الذين اكتشفوا حقائق التصرفات الإيرانية”