انتشال جثة سوداني من بركة مياه رملية في #طبرجل

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صحيفة الخليج الالكترونية
أخرج الدفاع المدني في طبرجل، في منطقة الجوف، جثة مقيم سوداني من داخل بركة مياه رملية، سائلةً الله له الرحمة والمغفرة.
في سياق آخر، أعلن الدفاع المدني في عنيزة عن إخماد حريق اندلع في مستودع قرطاسيه بحي هلالة دون أي إصابات.
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