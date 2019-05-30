انتشال جثة سوداني من بركة مياه رملية في #طبرجل

صحيفة الخليج الالكترونية

أخرج الدفاع المدني في طبرجل، في منطقة الجوف، جثة مقيم سوداني من داخل بركة مياه رملية، سائلةً الله له الرحمة والمغفرة.

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في سياق آخر، أعلن الدفاع المدني في عنيزة عن إخماد حريق اندلع في مستودع قرطاسيه بحي هلالة دون أي إصابات.