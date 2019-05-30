قمتان ولقاءات ثنائية.. السيسي يطير إلى السعودية

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الرئيس عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في كلٍ من القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، واللتين ستعقدان على التوالي بمكة المكرمة اليوم وغدا، 30 و31 مايو الجاري، وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن مشاركة الرئيس بالقمتين العربية والإسلامية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول الأعضاء في المنظمتين بالعالمين العربي والإسلامي، والمساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية والإسلامية.
ويلقي السيسي، كلمة بالقمة العربية الطارئة تتضمن رؤية شاملة لمحاور الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة في مواجهة التحديات الراهنة، وسبل تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة. وأشار راضي إلى أن انعقاد القمة الإسلامية الـ14 يأتي بالتزامن مع احتفال منظمة التعاون الإسلامي بمرور نصف قرن على تأسيسها،
ويلقي السيسي، كلمة بالقمة العربية الطارئة تتضمن رؤية شاملة لمحاور الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة في مواجهة التحديات الراهنة، وسبل تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة.
وأشار راضي إلى أن انعقاد القمة الإسلامية الـ14 يأتي بالتزامن مع احتفال منظمة التعاون الإسلامي بمرور نصف قرن على تأسيسها، والتي تمثل الصوت الجماعي للعالم الإسلامي.
وتنعقد القمة الإسلاميةتحت شعار "يداً بيد نحو المستقبل"، ومن المقرر أن يستعرض الرئيس في كلمته سبل بلورة موقف موحد تجاه القضايا والأحداث الجارية بالعالم الإسلامي في مقدمتها مكافحة الفكر المتطرف، والتصدي لنشر خطاب التمييز والكراهية ضد المسلمين.
وأضاف أن برنامج الرئيس يتضمن عقد لقاءات ثنائية على هامش القمتين مع عدد من القادة العرب والمسلمين تتناول التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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