شكرا لقرائتكم الجزائر: فتح تحقيق قضائي بعد وفاة ناشط حقوقي خلال سجنه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعة في 30 مايو 2019 - اخر تحديث في 30 مايو 2019 / 16:21

الجزائر - أ ف ب - أعلنت وزارة العدل الجزائرية أنها أمرت بـ"إجراء تحقيق شامل" لتوضيح ظروف وفاة الناشط الحقوقي الجزائري كمال الدين فخار. وتوفي فخار أول من أمس الثلثاء في مستشفى البليدة بعدما نُقل إليها "في حالة غيبوبة" من جناح المساجين في مستشفى غرداية، كما أفاد محاميه الذي ندّد بـ"تحامل القضاء ضدّه".



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وأعلنت وزارة العدل في بيان أنها أصدرت تعليمات إلى أجهزتها المعنية لإجراء "تحقيق شامل في ظروف" وفاة فخار. وبحسب المصدر، توفي فخار في مستشفى البليدة (50 كلم جنوب الجزائر)، حيث تمّ نقله في حالة غيبوبة من مستشفى غرداية (480 كلم جنوب الجزائر).

وسبق لفخار، وهو طبيب، أن دخل في إضراب عن الطعام لأكثر من 100 يوم أثناء عقوبة بالسجن لسنتين بين عامي 2015 و2017 بتهم منها "المساس بأمن الدولة" وهي التهمة ذاتها التي سجن بسببها في 31 آذار (مارس) الماضي.

ولم يتوقّف عن الإضراب إلا بعد إلحاح الأطباء واكتشاف إصابته بالتهاب الكبد الفيروسي، كما كان صرّح هو بنفسه. وشهدت غرداية مطلع عام 2015 مواجهات عرقيّة بين السكّان من أصول عربيّة والميزابيين الأمازيغ أسفرت عن مقتل 23 شخصاً وتوقيف أكثر من 100، بينهم فخار الذي ألقي عليه القبض في 9 تموز (يوليو) 2015. وطالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بكشف "حقيقة وفاة" فخار الذي يوصَف بأنّه "سجين رأي".

من جهتها، طلبت جبهة القوى الاشتراكيَّة، أقدم حزب معارض في الجزائر، بـ"تسليط الضوء على ظروف هذه الوفاة". ودعت منظّمة العفو الدولية غير الحكومية السلطات الجزائرية إلى "إجراء تحقيق فعال ومستقل ونزيه في ظروف وفاة فخار، وتقديم أي شخص يُشتبه في أنه يتحمل مسؤولية جنائية في هذه القضية، إلى العدالة".