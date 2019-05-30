شكرا لقرائتكم وفاة 7 كوريين جنوبيين وفقدان 19 آخرين بغرق مركب في نهر الدانوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعتين في 30 مايو 2019 - اخر تحديث في 30 مايو 2019 / 15:15

بودابست - أ ف ب - قُتل سبعة سيّاح كوريّين جنوبيّين وفُقد 19 آخرون على أثر غرق مركب سياحي في الدانوب، بحسب السلطات التي تواصل عمليات البحث في النهر الذي ارتفعت فيه المياه بسبب الأمطار.



ووقع الحادث في وقت متقدم أمس الأربعاء في نهر الدانوب، قرب البرلمان في بودابست التي تعد وجهة سياحية مفضلة في العالم. وتحدثت السلطات المجرية عن فرضية اصطدام المركب بسفينة ترفيه أخرى.

وأعلنت السلطات الكورية الجنوبية والمجر وفاة 7 من ركاب المركب. وأكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن 33 سائحاً كورياً جنوبياً كانوا على متن المركب، تمّ إنقاذ 7 منهم. وبين الركاب الـ33 فتاة تبلغ من العمر 6 سنوات، بحسب وكالة السفر.

وكان على متن المركب الذي يبلغ طوله 26 متراً ويحمل اسم "حورية البحر" (لا سيرين) طاقم من شخصين هما مجريان. وقال الناطق باسم أجهزة الاغاثة بال جيورفي خلال مؤتمر صحافي نظم في الموقع: "نقل 7 أشخاص إلى المستشفى وحالتهم مستقرة، لكنهم يعانون من عوارض انخفاض حرارة الجسم وصدمة".

Advertisements

من جهته، صرح الناطق باسم الشرطة المجرية كريستوف غال لوكالة "فرانس برس" بأن "21 شخصاً آخرين مفقودون، والشرطة تقوم بعمليات بحث على طول نهر الدانوب في المجر بجنوب الموقع الذي حصل فيه الحادث". ويعرقل ارتفاع مستوى المياه في النهر، الذي يبلغ 507 سنتمرات حالياً بحسب السلطات بسبب أمطار غزيرة أمس الأربعاء ومنذ بداية الشهر الجاري، جهود البحث. وإلى جانب تيارات مائية قوية، تبلغ حرارة المياه بين عشر و15 درجة مئوية، بحسب الصحف المحلية.

ويشارك الجيش والشرطة وغطاسون في هذه الجهود التي تشمل كل الدانوب حتى الحدود الصربية، حسب مسؤولي الإنقاذ الذين تحدثوا للتلفزيون المجري العام "ام1". وتواصلت عمليات البحث التي تركزت في بعض الأحيان في بودابست، طوال الليل، وتم تحديد مكان المركب بعد ساعات قرب جسر مارغاريت.

وقال الناطق باسم "بانوراما ديك" ميهالي توت، الشركة المالكة للمركب إن "المركب يخضع لصيانة بانتظام ولم يواجه أي مشاكل تقنية، وكانت رحلة سياحية روتينية". وأضاف: "لا نعرف شيئاً عما حصل، والسلطات تحقق".

ونقلت وسائل الإعلام المجرية عن وزارة الاخلية أن السفينة غرقت بعدما اصطدمت بمركب آخر قرب برلمان بودابست. وقال شاهد عيان لموقع "اندكس. هنغاري" الاعلامي إن المركب القادر على نقل 60 راكباً اصطدم في قسمه الخلفي بسفينة سياحية كبيرة. وظهرت في لقطات تم تصويرها من على سطح فندق ووضعت على مواقع الكترونية محلية سفينة كبيرة تصطدم بالمركب على ما يبدو.

وأعطى الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن تعليماته إلى المسؤولين لـ"استخدام كُلّ الموارد المتاحة" تسهيلاً لعمليّة الإنقاذ، وفق المكتب الرئاسي. وستتوجه وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانغ كيونغ-وا مع فريق من 18 مسؤولاً كورياً جنوبياً لمساعدة السلطات المجرية، كما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".