شكرا لقرائتكم بري: لتثبيت ترسيم الحدود جنوبا... ولبنان ضد تحديد مدة للمفاوضات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 30 مايو 2019 - اخر تحديث في 30 مايو 2019 / 01:39

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن "المجلس النيابي سيقوم بواجباته ويمارس دوره كاملا في درس الموازنة التي يجري طبع 128 نسخة منها لتوزيعها على النواب"، متوقعا عقد جلسة للجنة المال يوم الاثنين المقبل لدرس فذلكة الموازنة، على أن تعقد جلسات متتالية بعد عيد الفطر.



وقالت مصادر نيابية أن المجلس سيعكف الى مناقشة الموازنة، ولكن بعد وصول فذلكتها الى كل اعضائه، مذيلة بتوقيع وزير المال علي حسن خليل، ليحدد رئيس لجنة المال والموازنة ابرهيم كنعان موعد بدء التدقيق النيابي بالارقام.

وقال بري وفق ما نقل عنه نواب في لقاء الاربعاء "إن النقاش مفتوح في اللجنة ثم في الهيئة العامة للموازنة وبنودها، وسيأخذ مداه"، مشيرا في الوقت نفسه الى انه اعطى توجيهاته من اجل ان تعقد لجنة المال أكثر من جلسة في اليوم".

وذكّر بري بأن "بروتوكول عمل المجلس النيابي في مناقشة الموازنة يأخذ في الاعتبار كأن الحكومة لم تدرس الموازنة ويحق للنواب اثارة كل القضايا وهناك الوقت الكافي لدرس ومناقشة هذا الموضوع".

وأكد بري أمام النواب أنه "اتصل برئيس ديوان المحاسبة وأبلغه الأخير انه خلال اسبوع ينتهي من قطع حساب 2017".

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واشار بري من جهة اخرى الى أن "المجلس النيابي قادر على عقد جلسات تشريعية ورقابية خلال مناقشة الموازنة في لجنة المال"

وتناول بري آخر ما يتعلق بتحرك مساعد وزير الخارجية الاميركية ديفيد ساترفيلد، في مسألة الحدود البرية والبحرية جنوبا، فأوضح ان "الموضوع ليس ترسيم الحدود فحسب بل تثبيت الترسيم". وقال: "إن الورقة اللبنانية الموحدة شكلت وتشكل الضمان في هذه العملية، هناك تقدم ايجابي حصل، ولبنان ليس في وارد التنازل قطعاً عن أي شيء ورد في الورقة الرسمية اللبنانية". وأكد أن "الموقف الرسمي هو ان لبنان ضد تحديد مدة للمفاوضات في هذا الشأن، ويتعامل بكل دقة وانتباه مع هذه المسألة".

كتلة "التنمية والتحرير"

وترأس بري بعد الظهر اجتماع كتلة "التنمية والتحرير"، في حضور وزيري المال علي حسن خليل والثقافة محمد داود. وتم البحث في المواقف والملاحظات من قانون الموازنة العامة، وكذلك اقتراح قانون الإنتخابات الجديد ومواقف الكتل النيابية التي جرى البحث معها حول هذا الإقتراح، اضافة الى ملاحظات اللجنة الفرعية على قانون اللامركزية. واطلعت ايضا على إقتراح قانون البلديات واتخذت بشأن كل اقتراحات القوانين القرارات اللازمة.

وأكد بري وفق نواب أن توقيت اقتراح قانون الانتخاب المطروح من تكتل التنمية والتحرير "سليم 100 في المئة كي لا نصل الى الوقت الاخير ونسأل: لماذا ليس لدينا قانون انتخاب؟ وردود الفعل من الكتل الاخرى عليه كانت ايجابية مع بعض الملاحظات التي سيتم تقديمها ودرسها لاحقاً".